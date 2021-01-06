بلدية دبي تزيل 50 طناً من مخلفات احتفالات رأس السنة

المصدر: دبي - وائل نعيم

تمكنت بلدية دبي من إزالة مخلفات الاحتفالات التي شهدتها الإمارة في ليلة رأس السنة من خلال جمع أكثر من 50 طناً من النفايات العامة في جميع مواقع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وتم الانتهاء من عملية التنظيف الميداني بوقت قياسي قبل الخامسة من فجر اليوم الأول من العام الجديد.

خطة

وأعدت إدارة النفايات ضمن خطة بلدية دبي السنوية لتأمين مواقع الاحتفالات والمهرجانات والأحداث الرياضية والسياحية، خطة شاملة لعمليات التنظيف وإزالة المخلفات خلال احتفالات رأس السنة الميلادية التي أصبحت محط أنظار العالم في مناطق برج خليفة، والشواطئ العامة وعدد من المواقع الأخرى بالإمارة.

فريق عمل

وجهزت بلدية دبي فريق عمل من 750 عاملاً ومتطوعاً من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لمتابعة تنظيف مواقع الفعاليات المرافقة لبرنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأوضحت البلدية أنه تم تغطية المواقع التي تشهد تواجداً جماهيرياً كبيراً مثل: موقع برج خليفة والشواطئ العامة وعدد كبير من المواقع الأخرى كشارعي الرقة والمرقبات، وبحيرات القدرة وبحيرات الحب وشارع الجميرا ومنطقة الجداف وقناة دبي المائية التي تشهد إقبالاً كثيفاً من الجمهور، مما يخلف كميات كبيرة من النفايات.

وقت قياسي

وتم العمل على تنفيذ الخطة لأعمال النظافة في جميع مناطق الاحتفالات بشكل محكم من أجل الانتهاء من عمليات النظافة في وقت قياسي بنفس ليلة الاحتفال.

وأشارت بلدية دبي إلى أنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين وجهات القطاع الخاص تم التعاون مع إدارة برج خليفة والقطاع الخاص المسؤول عن عدد من مناطق الاحتفال الرئيسية للمشاركة بأعمال النظافة، وتم تخصيص 500 عامل نظافة تابعين للبلدية و46 موظفاً من الجهاز الرقابي، كما نجحت بلدية دبي بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في تأمين 250 متطوعاً يساعدون العمال في عمليات التنظيف في عدد من المواقع، إضافة إلى توزيع 216 حاوية نفايات إضافية مختلفة الأحجام في أكثر المناطق ازدحاماً، وتم توفير عدد من كانسات الرمال لتنظيف الطرق الرئيسية.

توعية ميدانية

وتمكنت إدارة النفايات من تنفيذ عدد 290 زيارة توعوية ميدانية للتوعية ببنود الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع، وتم تحرير 140 مخالفة، وكانت أبرز المواقع التي شهدت كثافة جماهيرية للاحتفالات هي: موقع برج خليفة، شواطئ دبي، المواقع البرية، شارع السيف، برواز دبي.

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