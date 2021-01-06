«مورو» تعزز خدمات الأمن السيبراني في المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة والمنبثقة من مبادرة «دبي X10»، عن إطلاق خدمات أمن سيبراني مدارة بهدف تمكين المتعاملين من الاستفادة من خدمات المراقبة الأمنية وإدارة التهديدات السيبرانية. وتقدم مورو الخدمات المدارة على مدار الساعة باستخدام تقنيات متقدمة من خلال منصة مورو السحابية التي يديرها نخبة من خبراء الأمن السيبراني.

وقامت «مورو» بإضافة مجموعة جديدة من خدمات الأمن السيبراني التي تشمل خدمات الدفاع والتحليل وخدمات إدارة الهوية والوصول، المدعومة بقدرات تحليلية متقدمة، بما في ذلك التعلم الآلي ونمذجة سلوك التهديدات واستخبارات التهديد السيبراني. وتوفر الخدمة الجديدة مراقبة أمنية شاملة وإدارة التهديدات من خلال استخدام التقنيات المعلوماتية، وإنترنت الأشياء والبنية التحتية الحيوية، من مركز مورو للأمن السيبراني الحديث.

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