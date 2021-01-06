اعتماد «دبي المركزي» جهة مانحة لـ«الحلال»

المصدر: دبي - البيان

في إطار جهود بلدية دبي لتوسيع مجالات عملها ضمن خدمات منح الشهادات وتقييم المطابقة للمنتجات، وتماشياً مع توجهات القيادة العليا في تحقيق رؤية بلدية دبي في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، وتعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، تم أخيراً تسجيل قسم تقييم المطابقة للمنتجات في مختبر دبي المركزي كأحد جهات منح الشهادات الحلال لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لمنح العلامة الوطنية لمنتجات الحلال بالأصالة عن الهيئة، حسب المتطلبات الفنية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة (2014).

وقال المهندس أمين أحمد أمين مدير إدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي: «سيسهم هذا الإنجاز في تعزيز التكامل في تقديم خدمات متميزة مع الهيئات الاتحادية، تضمن أعلى معايير رضا وسعادة المتعاملين وحماية حقوقهم، وذلك من خلال تأكيد مطابقة المنتجات للمواصفات والتشريعات ذات العلاقة على المستوى المحلي والاتحادي».

ثقة



الجدير بالذكر أن كل الممارسات في مختبر دبي المركزي تعمل وفق أرقى المعايير العالمية، حيث يهدف المختبر دائماً إلى تعزيز الثقة بجودة المنتجات على المستوى العالمي، والمساهمة في تجسيد الرؤية المؤسّسية لبلدية دبي في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، وصولاً إلى رؤية حكومة دبي في تسهيل تعاملات الأفراد والمصانع والشركات مع الدوائر الحكومية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً اقتصادياً رائداً إقليمياً وعالمياً.

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