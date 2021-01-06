القطامي: نسعى لتوفير اللقاح لكل المجتمع بأسرع وقت

المصدر: دبي – البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة حددت 5 فئات في المرحلة الأولى ضمن الأولوية في أخذ لقاح «فايزر ـ بيونتيك»، شملت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم وخط الدفاع الأول والعاملين في المواقع الحيوية، مضيفاً «نسعى خلال الفترة القادمة لتوفير اللقاح لكل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وفي وقت سريع جداً».

وقاية

وذكر القطامي أن الهيئة قامت بتدريب كافة الطواقم الطبية والتمريضية المختصة قبل وصول لقاح «فايزر ـ بيونتيك» بأيام على كيفية إعطاء المطعوم وحفظه وتخزينه وذلك ضمن إجراءات الوقاية والسلامة المتبعة في الهيئة، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً متكاملاً من قبل الهيئة لمتابعة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح للوقوف على أوضاعهم الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة عالمياً.

جاء ذلك خلال مقابلة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي في «تويتر»، حيث أجاب معالي القطامي خلالها عن الأسئلة المتعلقة بحملة الهيئة الواسعة والمجانية لتطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح «فايزر ـ بيونتيك».

احترافية

وقال القطامي: إن دبي تعاملت منذ اللحظات الأولى من انتشار جائحة «كوفيد 19» بمهنية واحترافية عالية، وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة استطاعت دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص من اتخاذ خطوات عالية المستوى، مما أهل القطاع الصحي في استيعاب حالات «كوفيد 19» ومواجهتها.

وتابع: بفضل الله تمكنت دبي من سرعة التعافي والعودة للحياة الطبيعية في كافة المجالات والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياحية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات الطبية العالمية.

خطة كاملة

ورداً على سؤال حول توفير هيئة الصحة في دبي لقاح «فايزر ـ بيونتيك» بهذه السرعة، أكد القطامي أن السياسات التي اتخذتها حكومة دبي شملت اتخاذ كافة الأساليب الوقائية ومنها توفير اللقاحات بطريقة سريعة جداً وضمن المعايير العالمية، لافتاً إلى أن دبي كانت في طليعة مدن العالم التي حصلت على لقاح «فايزر ـ بيونتيك»، الذي تم اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وكذلك منظمة الصحة العالمية كأول لقاح على مستوى العالم ضد «كوفيد 19»، كما أن دولة الإمارات كانت من أوائل دول العالم في توفير اللقاحات المجانية للمواطنين والمقيمين وذلك ضمن السياسات اللازمة لمواجهة الفيروس.

ونوه بأن هيئة الصحة في دبي وضعت خطة كاملة وشاملة لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على اللقاح وذلك بتوفيره في 6 مراكز صحية موزعة على مختلف مناطق دبي، كما تم توفير تطبيق موقع الهيئة وتخصيص مركز الاتصال لأخذ المواعيد المسبقة للحصول على اللقاح.

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