«ذا بيونيير» الهندية تشيد بنجاح دبي في احتواء «كورونا»

المصدر: دبي – البيان

أشادت صحيفة «ذا بيونيير» الهندية الناطقة باللغة الإنجليزية بنجاح دبي في احتواء فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن الإمارة «مفتوحة وآمنة» اليوم أمام الزوار بفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها.

وأفادت الصحيفة بأنه في الوقت الذي تتأرجح فيه جميع الوجهات السياحية العالمية الشهيرة حالياً تحت ضربات تفشي (كوفيد 19)، تبقى دبي من الأماكن الآمنة النادرة جداً التي عادت للترحيب بالزوار، مع إبقاء إجراءات التأمين الصحي الساري واختبارات (كوفيد 19) السلبية إلزامية لجميع الوافدين إليها.

وأوضحت الصحيفة أن المدينة باشرت الإقفال في وقت مبكر، وبعد اعتماد تدابير الوقاية من الفيروس، أعيد فتح منتجعاتها بأمان، وهذا يعني أن الزوار يجب أن يتبنوا جميع بروتوكولات السلامة، مثل ارتداء الأقنعة على متن الطائرة، كما جميع الوافدين في كل مكان عام، وإلا واجهوا غرامة قدرها 3 آلاف درهم (ما يعادل 817 دولاراً)، وهذا يطبق أيضاً في مركبات الأجرة التي تسمح حالياً بصعود راكبين فقط، أما مترو دبي، فيجري تعقيمه وهو يعمل كالمعتاد لكن مع التباعد الجسدي.

وذكرت الصحيفة أن إمارة دبي تتبع جميع الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وهذا يبعث مشاعر الارتياح لدى الزوار.

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