«درع الوطن» شريك إعلامي لـ«آيدكس» و«نافدكس» 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» عن توقيعها اتفاقية تعاون وشراكة إعلامية مع مجلة «درع الوطن»، تتولى بموجبها المجلة دور الشريك الإعلامي الرسمي والجهة المسؤولة عن إصدار النشرة الإعلامية اليومية للدورة الـ15 من معرضي «آيدكس 2021» والدفاع البحري «نافدكس 2021» ومؤتمر الدفاع الدولي، والتي ستقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وسيقام المعرضان في الفترة من 21 ولغاية 25 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسيعقد مؤتمر الدفاع الدولي بتاريخ 20 فبراير في مركز أدنوك للأعمال.

ويتم تنظيم معرضي «آيدكس 2021» و«نافدكس 2021» ومؤتمر الدفاع الدولي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وكذلك عقد شراكات ضخمة بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

تعاون

وقال سعيد بن خادم المنصوري، المدير التنفيذي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: «نسعى دائماً في أدنيك إلى تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية المتميزة، وتوقيع هذه الاتفاقية يتماشى مع مساعينا الاستراتيجية في الشركة، حيث نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بمستويات قطاع سياحة الأعمال وتنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى في مراكزنا بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي على المستوى الإقليمي والدولي».

مكانة

وأشار المنصوري إلى أن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» هما الفعاليتان الوحيدتان من نوعهما في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وتشكلان منصة فريدة لإقامة وتقوية العلاقات مع الإدارات الحكومية والشركات والقوات المسلحة على مستوى المنطقة.

ومن جانبه قال العقيد الركن يوسف جمعة الحداد، رئيس تحرير مجلة «درع الوطن»: «شراكتنا الإعلامية مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض هي شراكة وطنية نفتخر بها، وسنتعاون مع الشركة للبناء على ما حققته الدورات السابقة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» من نجاحات، لنقدم تجربة إعلامية استثنائية للعارضين والمشاركين والزوار في المعرضين».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز