«عمالية محاكم دبي» تدشن «خلك قانوني»

المصدر: دبي - البيان

دشنت المحكمة العمالية الابتدائية في محاكم دبي بحضور طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، مبادرة «خلك قانوني» تحت شعار «اعرف حقوقك كعامل، ونفذ واجباتك، نفذ التزاماتك كصاحب عمل، واعرف حقوقك»، وذلك لنشر المعرفة القانونية، وحرصاً على إلمام كل فرد بالقدر الكافي من الثقافة القانونية لمعرفة حقوقه وواجباته، والالتزام بالقوانين وتجنب القيام بتصرفات تجعله عرضة للمخالفة والمساءلة القانونية.

وأوضح طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن محاكم دبي تهدف إلى استحداث عدد من المبادرات التطويرية وذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ثقافة الابتكار وجعلها منهجاً راسخاً ودعامة أساسية في تطوير وتنفيذ سياساتها وإجراءاتها ذات الصلة بعملها الاستراتيجي والتنفيذي، وهو ما يتجلى أيضاً في ترسيخها ثقافة الابتكار وصناعة الأفكار باعتبارهما ركنين أساسيين في عملها على مستوى الموظفين لديها والمتعاملين معها، الأمر الذي سيحقق على المدى المنظور الريادة في عمل المحاكم، إضافة إلى تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وذلك ترجمة لخطة دبي 2021 التي تهدف إلى جعل دبي مدينة ذكية ومستدامة ومتكاملة ومتصلة وسباقة ومبدعة في تلبية احتياجات الفرد والمجتمع.

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