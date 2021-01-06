منى المرّي : توفير اللقاح بالمجان يعكس عناية القيادة بالقطاع الصحي

المصدر: دبي - البيان

تلقّت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ووالدتها، أمس، الجرعة الأولى من لقاح «فايزر-بايونتيك» في عيادة زعبيل التابعة لهيئة الصحة في دبي، وذلك في إطار حملة التطعيم التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، لتوفير اللقاح المُعتمد من قِبَل وزارة الصحة وتنمية المجتمع في دولة الإمارات.

وأكدت منى المرّي أن توفير لقاح «فايزر-بايونتيك» بالمجان لمواطني دولة الإمارات وكذلك للمقيمين فيها، يعكس العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للقطاع الصحي في الدولة، والتي تضعها دائماً في مقدمة الأولويات، وحرصها الدائم على توفير كافة المقومات التي تضمن لجميع أفراد المجتمع أعلى مستويات السلامة، خاصة في هذا الوقت الاستثنائي الذي أثبتت فيه الجهات الصحية الإماراتية كفاءة عالية في التصدي لتداعيات الفيروس، حيث يأتي اللقاح كعنصر دعم مهم للجهود المستمرة والمكثفة التي تضطلع بها جهات الاختصاص في الدولة لمحاصرة فيروس «كوفيد 19» في أضيق نطاق ممكن.

شكر

وأعربت عن بالغ الشكر لحكومة دبي، ممثلة في هيئة الصحة بدبي، لمبادرتها إلى توفير هذا اللقاح، وإتاحته بالمجان للجميع، حيث كانت دبي من أوائل المدن التي توفر لقاح «فايزر-بايونتيك»، امتداداً لما تقوم به الهيئة من جهد كبير بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الإمارة، ما كان له عظيم الأثر في الحد من انتشار الفيروس، وتوفير العناية الطبية لكل من يحتاجها وفق أرقى المعايير العالمية.

كما وجهت تحية تقدير للكادر الطبي الإماراتي المتميز في عيادة زعبيل، التابعة لهيئة الصحة بدبي، وكذلك طاقم التمريض هناك، وخصّت بالشكر كلاً من الطبيبات: كليثم المزروعي، وخولة الحجاج، وحنان الحمادي، مقدرةً ما قدمنه من تعاون ومساعدة خلال تلقي اللقاح في العيادة.

وتأتي حملة التطعيم التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي، مؤخراً، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، لتكلل الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة ضمن خط الدفاع الأول على مدار الأشهر الماضية للتصدي لجائحة «كوفيد 19».

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