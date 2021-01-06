«السعودي الألماني» يوفر لقاح كورونا مجاناً في عجمان والشارقة

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني بالإمارات، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أصبح متوفراً في مستشفيات السعودي الألماني بفرعي الشارقة وعجمان مجاناً، وبناء على توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي طالبت بتوفير اللقاح بشكل مجاني للجمهور.

وأوضحت عثمان أن من يريد اللقاح عليه التوجه مباشرة إلى قسم الطوارئ بمستشفيات السعودي الألماني في الشارقة وعجمان، ودون موعد مسبق، حيث يكفي إبراز الهوية الإماراتية لتلقي الجرعة، وذلك تسهيلاً على الراغبين في الحصول على اللقاح، دون مشقة أو الانتظار طويلاً.

وأكدت أن القطاع الصحي في دولة الإمارات، يعد واحداً من أفضل الدول التي تعاملت بتميز منقطع النظير مع وباء فيروس كورونا المستجد، نظراً لكونها تتمتع بقطاع صحي متطور، فضلاً عن رؤية القيادة الرشيدة للدولة والهادفة دوماً لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز تنافسيته العالمية، من خلال اعتماد اللقاح الذي يتطابق مع المعايير الصارمة التي تتبعها دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن توفير دولة الإمارات للقاح المضاد لفيروس كورونا، يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، بتوفير كافة العناصر التي تكفل للمجتمع صحته وسلامته في مواجهة الوباء الذي اجتاح العالم على مدار الشهور الماضية، وتسريع تطبيق الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.

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