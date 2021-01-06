افتتاح وحدة غسيل كلى جديدة في مستشفى ليوا

المصدر: الظفرة - وام

شهد ناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بالإنابة افتتاح وحدة غسيل الكلى في مستشفى مدينة ليوا، أحد مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وستسهم الوحدة في توفير خدمات غسيل الكلى للمرضى من سكان مدينة ليوا ومحاضرها متوافقة مع أحدث الأجهزة العالمية في هذا المجال بهدف التخفيف عن المرضى والتقليل من مضاعفات المرض وتقديم تجربة علاجية جديدة وحديثة بجودة عاليه ووفق أعلى المعايير الصحية والعلاجية، بالإضافة إلى توفير برامج علاجية متميزة ما ينعكس بشكل إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع.

وتفقد وكيل الديوان يرافقه حمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة وستيفن هولت المدير التنفيذي لصحة لرعاية الكلى وعدد من المسؤولين وحدة غسيل الكلى الجديدة وما تضمه من أجهزة حديثة ومتطورة والخدمات العلاجية التي تقدم للمرضى.

وأكد حمد خميس المنصوري أن وحدة غسيل الكلى الجديدة التي تم افتتاحها في مستشفى مدينة ليوا ستقدم خدمات علاجية متميزة لمرضى الكلى من سكان منطقة الظفرة وزوارها الذين يترددون عليها طيلة العام وخاصة خلال المهرجانات والإجازات والذين تتزايد أعدادهم بشكل ملحوظ مما يساهم في التخفيف عن المرضى والتقليل من معاناتهم.

وقال: إن إدارة مستشفيات الظفرة حريصة على توفير خدمات طبية وعلاجية متميزة لجميع سكان المنطقة في مختلف المدن لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج المتميزة التي تضمن توفير جميع الخدمات العلاجية والطبية في مناطق الاحتياج إليها وفق برامج مدروسة وخطط منظمة تشمل تحديث البنية التحتية وتوفير الأجهزة الحديثة واستقطاب الكوادر الطبية والعلاجية المتميزة علمياً وعملياً.

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