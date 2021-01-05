سفير الدولة ووزيرة الإنتاج الدفاعي في باكستان يبحثان تعزيز العلاقات

المصدر: إسلام آباد - وام

بحث حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية وزبيدة جلال وزيرة الإنتاج الدفاعي في الحكومة الباكستانية سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين والمستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ومواقف الطرفين إزائها.

وتم خلال اللقاء استعراض تجربة البلدين في مكافحة «كوفيد-19»، وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في الحد من آثار الجائحة.

وأكد سفير الدولة على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

ووجه السفير الدعوة إلى وزيرة الإنتاج الدفاعي لحضور معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» الذي تنظمه دولة الإمارات خلال شهر فبراير المقبل، مشيراً إلى أن المعرض يعد مناسبة ومنصة هامة لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، ولتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، وكذلك لعقد شراكات مثمرة بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

من جانبها أشادت وزيرة الإنتاج الدفاعي في باكستان بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين، مثنية على الصناعات الدفاعية الإماراتية، معربة عن رغبة باكستان في العمل مع دولة الإمارات في هذا المجال، وفي كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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