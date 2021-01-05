12 حملة مرورية توعوية لشرطة الشارقة خلال 2021

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة حملة مرورية إلكترونية تحت عنوان «غايتنا سلامتك» تمتد حتى نهاية شهر يناير الجاري، وتهدف إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال تذكير السائقين ومستخدمي الطريق باتباع الإرشادات المرورية العامة، للحد من الحوادث وما تخلفه من آثار سلبية. وستطلق شرطة الشارقة من خلال العام الجاري 12 حملة مرورية تهدف جميعها إلى تحقيق السلامة المرورية.

وقال النقيب سعود الشيبة مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة: «إن إطلاق الحملة جاءت بالتزامن مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، وعودة الطلاب إلى مدارسهم، وبداية العام الجديد، موضحاً أن توعية أفراد المجتمع سواء كانوا من فئة سائقي المركبات، أو المشاة مهم في إنجاح الحملة، كونهم شركاء في تحقيق السلامة، وذلك من خلال تذكيرهم بضرورة التقيد بكل القوانين المرورية، والإرشادات التي تعزز من سلامتهم وأمنهم، موضحاً أن حملة «غايتنا سلامتك» تتم بطريقة إلكترونية، حيث تقدم محاضرات توعوية تستهدف طلاب المدارس، وأفراد المجتمع عن طريق خاصية الاتصال المرئي، إلى جانب حسابات القيادة التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدة لغات «العربية، الانجليزية، والاوردو» وذلك لتذكيرهم بالإجراءات الصحيحة التي يجب التقيد بها عند قيادتهم لمركباتهم أو عبور الطريق من أجل ضمان سلامتهم.



مراعاة

وأشار مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة إلى ضرورة مراعاة السائقين حالة الطريق وعدم الانشغال بغيره أثناء القيادة، مع التقيد بربط حزام الأمن، والالتزام بالسرعة المحددة على الطريق، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى ضرورة تقيد المشاة بعبور الطريق من الأماكن المخصصة.

وأكد النقيب الشيبة أن تكثيف الحملات المرورية على مدار العام، يصب في توعية أفراد المجتمع، والتي تكون مبنية على إحصائيات العام الماضي مما يسهم في إيجاد حلول للظواهر المرورية التي تم رصدها سابقاً.

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