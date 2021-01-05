مهندسان إماراتيان يحصلان على اعتماد وعضوية (ICE) في الهندسة الاحترافية

المصدر: البيان الإلكتروني

نال المهندس عبد الله العلي شهادة اعتماد الاحترافي لمعهد المهندسين المدنيين في المملكة المتحدة (ICE) في مجال الهندسة الاحترافية وتطوير المهارات، فيما نالت المهندسة مروة المهيدب عضوية الاحترافية للمعهد كأول مواطنة إماراتية.

وقدّم المهندس محمد محمود مشروم، رئيس جمعية المهندسين، التهاني للمهندس عبد الله والمهندسة مروة بمناسبة اعتمادهما في المعهد الهندسي العالمي الذي يعتبر إحدى المؤسسات المهنية العريقة في المملكة المتحدة الذي تأسس في عام 1818.

وأكد مواصلة جهود الجمعية على تشجيع ودعم المهندسين على التطوير وصقل قدراتهم ومهاراتهم في مختلف التخصصات الهندسية، في إشارة إلى رابطة الهندسة الاحترافية برئاسة الدكتور وضاح غانم التي تم تكوينها للعمل تحت مظلة جمعية المهندسين، بهدف نشر ثقافة الهندسة الاحترافية في المنطقة، وأهمية تبادل الخبرات وتبني المشاريع المشتركة، بهدف الارتقاء بقدرات المهندسين.

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