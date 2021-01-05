"الصحة" تطلق حملة "معاً نحرّك مجتمعنا" لتشجيع النساء على النشاط البدني

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة الإعلامية التثقيفية "معاً نحرّك مجتمعنا" بهدف تشجيع النساء من كل الأعمار في الدولة على ممارسة النشاط البدني وتزويدهم بالمعلومات والمهارات التي تمكنهم من اتخاذ خطوات جدية وجذرية وتبني أساليب وأنماط الحياة الصحية النشطة، للوقاية من الأمراض وتحفيز طاقاتهم الإيجابية وتعزيز الصحة النفسية.

وتأتي هذه الحملة، التي تمتد من شهر ديسمبر الجاري إلى فبراير 2021، تماشياً مع مبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات وتنسجم مع مبادرة "الإطار الاستراتيجي للسعادة وجودة الحياة" التي أعلنت عنها الوزارة في شهر الابتكار بعام 2019.

وتتضمن مكونات الحملة من أفلام مرئية ونشرات توعوية مختلفة وحوارات تثقيفية مباشرة وتغطيات مع عدد من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم مسابقات وتحديات، إضافة لإعلانات في الطرق الخارجية لإمارة الشارقة والقرية العالمية وسيتي ووك في دبي، وإعلانات في مراكز التسوق والتي تشمل دبي مول مردف سيتي سنتر والعربي سنتر وعجمان سيتي سنتر والفجيرة سيتي سنتر وبوابة الشرق مول في أبوظبي.

كما تتضمن إعلانات على سيارات متنقلة في إمارة عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة لمدة أسبوعين.

وسعياً من الوزارة لتوظيف جميع المنصات والوسائل الإعلامية، تم التنسيق مع برامج إذاعية وتلفزيونية أخرى تتمتع بشعبية ومتابعة واسعة من شرائح المجتمع لتغطية الحملة لمدة شهر من خلال الترويج لرسائل الحملة، واستضافات وحوارات نقاشية وفواصل إعلانية.

ووسعت الوزارة مظلة الترويج للحملة من خلال الشركاء للاستفادة من قائمة بيانات متعامليهم وتطوير أفضل الطرق في صناعة المحتوى الإعلامي المناسب لكل فئة حسب اهتماماتها، وصياغة رسائل اتصالية تعزز روح المشاركة، إضافة للتنسيق مع علامات تجارية عالمية ونوادي نسائية ومراكز تجميل ومنافذ بيع الأغذية وغيرها.

تعزيز صحة المجتمع

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن حملة "معاً نحرّك مجتمعنا" تستهدف تشجيع النساء في مجتمع الدولة عامة والمواطنات خاصة على ممارسة النشاط البدني يومياً، وتندرج في إطار الحملات الإعلامية التوعوية والبرامج التثقيفية التي تنظمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي بأهمية النشاط البدني وتبني أنماط صحية سليمة، وفق محاور وأنشطة مبادرة تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع والأجندة الوطنية 2021، للوقاية من الأمراض المزمنة مثل السمنة وأمراض القلب والسكري وضغط الدم، مما يساهم في تحسين نتائج المؤشرات الصحية الوطنية.

وأشار الدكتور الرند إلى مخرجات المبادرة الوطنية لتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية التي تسهم في بناء قدرات المجتمع لتبني أنماط حياة صحية وإكسابهم المهارات اللازمة، وخلق بيئة داعمة للصحة تسهم في الحد من انتشار الأمراض غير السارية بممارسة النشاط البدني وتناول الغذاء الصحي، بمشاركة المجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني في برامج تعزيز الصحة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص، منوهاً بأنه تم تصميم رسائل الحملة بناء على نتائج دراسة التصميم المجتمعي وباستخدام عدد من الاستراتيجيات الإعلامية بهدف ضمان الوصول إلى الفئة المستهدفة.

تبني أنماط حياة صحية

وأوضحت الدكتورة فضيلة محمد شريف مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي أن برنامج "معاً نحرك مجتمعنا" يستهدف تشجيع النساء بشكل خاص على ممارسة النشاط البدني وتبني أنماط حياة صحية، تدعم تجديد الطاقة وتحسين القدرة الإنتاجية وتقليل مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية وتعزيز الصحة النفسية، وخفض معدل التغيب عن العمل والدراسة، وتقليص النفقات على الرعاية الصحية.

ونوهت الدكتورة فضيلة إلى أنه تم استخلاص أهداف الحملة الإعلامية بناء على نتائج مجموعة من الحلقات النقاشية مع النساء من مختلف شرائح المجتمع. وتتطرق الحملة إلى تعريف شريحة النساء بطرق عملية وبسيطة لإدراج النشاط البدني ضمن النشاط اليومي للوصول إلى المستويات الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية وهي 150 دقيقة في الأسبوع.

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