«البيان» تضيء على المواهب الوطنية والعربية

المصدر: (دبي ــ البيان)

مواكبة لنهج الإمارات الداعم لتعزيز المواهب محلياً وعربياً، في سبيل الارتقاء بأجيال قادرة على التعامل مع تحديات المستقبل، تسلط «البيان» الضوء، من خلال زاوية أسبوعية خاصة، على المواهب الوطنية والعربية المتميزة في مختلف القطاعات.

وتهدف «البيان» من خلال نشر هذه التجارب الاستثنائية والناجحة إلى تشجيع المواهب والتحفيز على الإبداع والابتكار، إضافة إلى تعزيز دوافع المبدعين لصقل مواهبهم وتبني الإبداع في المجالات الحيوية كطريق واضح للعبور إلى مستقبل أفضل للجميع.

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