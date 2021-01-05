سهيل المزروعي: الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بمشاريع تطوير البنية التحتية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً خاصاً بمشاريع تطوير البنية التحتية بمختلف إمارات الدولة، من أجل الارتقاء بجودة الطرق والنقل البري وتعزيز التنافسية العالمية، والمضي في تنفيذ المشاريع التنموية الداعمة للاقتصاد الوطني ومنظومة التنمية.

وقال :«احتلت البنية التحتية، وتطوير شبكة الطرق موقع الصدارة ضمن اهتمامات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الأمر الذي عزز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، كما أثنى معاليه على الدعم اللامحدود الذي تقدمه لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ودور مشاريعها في تعزيز منظومة البنية التحتية.

يذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية وبالتعاون مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والحكومات المحلية، حريصة على تنفيذ شبكة الطرق الاتحادية بما يخدم منظومة البنية التحتية، ويعزز الربط بين المدن والمجتمعات السكنية.

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