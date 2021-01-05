«الدفاع المدني» تطلق حملة «داركم أمانة»

المصدر: (أبوظبي- البيان )

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني حملتها التوعوية الأولى في العام 2021 تحت شعار «داركم أمانة»، والتي تأتي ضمن خطة التوعية الرئيسية لعام 2021، والتي تتضمن 4 حملات رئيسية، تنطلق منها 16 حملة فرعية متخصصة، تهدف إلى نشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع والتعريف بمبادئ السلامة والوقاية من المخاطر والحوادث والكوارث.

وتركز فعاليات الحملة على تعزيز سلامة ووقاية البيوت والاشتراطات العامة للوقاية من الحرائق، وتتضمن مبادرات فرعية عدة، تتمثل في «ثقافة التعامل مع الحريق»، والتعريف بطرق الإخلاء، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان سلامة المنزل، وطرق الوقاية من حرائق المطبخ، والتعريف بأنواع طفايات الحريق، وكيفية استخدامها.

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي القائد العام للدفاع المدني بوزارة الداخلية: «إن إطلاق خطة التوعية الرئيسية لعام 2021، يأتي وفقاً لرؤية القيادة العامة للدفاع المدني، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات من خلال تحقيق أعلى مستويات السلامة والحماية المدنية والحفاظ على الأرواح والممتلكات».

وأضاف «إن «داركم أمانة» تتناول في الربع الأول من 2021 التركيز على نشر ثقافة التعامل مع الحريق، واتخاذ إجراءات السلامة في المنزل بين مختلف شرائح المجتمع، باتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من حوادث الحريق وتجنب وقوعها».

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