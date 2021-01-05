«صحة أبوظبي» تطلق حملة واسعة للتطعيم

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، حملة واسعة للتطعيم ضد فيروس كوفيد 19، حيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الحصول مجاناً على اللقاح.

وتشجع حملة «ليكن خيارك التطعيم» عامة الشعب على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم ضد الفيروس، فكلما ارتفع عدد الأشخاص المحصنين باللقاح كلما قلت فرص العدوى.

وقد استطاعت الإمارة، بفضل جهودها لاحتواء انتشار فيروس كوفيد 19 والتي شملت برامج التقصي النشط وحملة المسح الطبي، الحفاظ على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوصات التي أجريت في الإمارة عند 0.39%.

وتهدف حملة التطعيم إلى الحفاظ على المكتسبات الصحية المحققة حتى الآن في الحد من انتشار كوفيد 19، وضمان مواصلة أبوظبي في ريادتها في طريقة حماية سكانها بصورة شاملة.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «لقد وضعت جائحة كوفيد 19 تحديات غير مسبوقة أمام العالم.. ونفتخر في أبوظبي بأننا أعطينا الأولوية لحماية مجتمعنا والحد من انتشار الفيروس.. كما كان لإمارة أبوظبي دور مهم ونشط في إيجاد حلول للوباء، إذ شاركت مع قادة عالميين آخرين في إجراء التجارب السريرية التي ضمنت توفر لقاح بوقت سريع».

وأضاف أنه مع بدء عام جديد نريد أن نضمن أن يظل المجتمع آمناً وصحيحاً، لهذا خضعت اللقاحات لتجارب ودراسات صارمة لضمان سلامتها وجودتها وفعاليتها.. ولهذا أحث الجميع على اختيار التطعيم ضد كوفيد 19 لحماية صحتهم وصحة مجتمعنا.

من جانبه قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «جميع اللقاحات المعتمدة آمنة وستمنح متلقيها التحصين من العدوى.. أشجع الجميع على اختيار التطعيم ضد كوفيد 19 كخطوة مهمة لتحصين أنفسهم ووقاية المجتمع».

وقال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: التطعيم هو أبسط طريقة وأكثرها فعالية للبقاء آمناً.. وقد أنقذت اللقاحات ضد عدد من الأمراض على مر التاريخ حياة ملايين الأشخاص حول العالم.

وأضاف: «لن تنتهي هذه الجائحة إلا إذا كافحناها بكل السبل، وأفضلها وأكثرها فاعلية هي اللقاحات.. أدعو الجميع إلى اختيار تلقي تطعيم كوفيد 19 لنساهم في كسر سلسلة العدوى ونحقق الانتصار».

مناعة

يعد التحصين من خلال التلقيح الطريقة الأكثر أماناً وفاعلية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، إذ تقوي اللقاحات مناعة الجسم الطبيعية ضد المرض، وحمت ملايين الناس من الأمراض في العقود الماضية.

ولمعرفة المزيد عن حملة «ليكن خيارك التطعيم» وكيفية الحصول على اللقاح، الرجاء زيارة موقع الدائرة: www.doh.gov.ae.

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