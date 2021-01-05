أحمد بن سعيد: محمد بن راشد قيادة ملهمة ورؤية ثاقبة

المصدر: دبي ـ البيان

قدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الـ15 لتولي سموه مقاليد الحكم في دبي، مؤكداً أنه بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الملهمة ورؤيته الثاقبة وتوجيهاته السديدة، تعززت مكانة دبي كمركز عالمي للطيران ومركز رئيس للسياحة والتجارة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تدوينات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نحتفل اليوم بمرور 15 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شرف خدمة الوطن. وبفضل قيادته الملهمة ورؤيته الثاقبة وتوجيهاته السديدة، تعززت مكانة دبي كمركز عالمي للطيران ومركز رئيس للسياحة والتجارة.

لقد قاد سموه قطاع الطيران في دبي بنجاح كبير، من خلال نهج مستقبلي يركز على البنية التحتية المناسبة لدعم النمو، وفتح الأجواء للترحيب بالعالم. معه وبه نحن ماضون، وملتزمون بمواصلة التقدم، وتحقيق مزيد من الإنجازات لبناء مستقبل أفضل».

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