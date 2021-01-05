«إيدج» شريك استراتيجي لـ«آيدكس» و«نافدكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع معرضا ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021» والدفاع البحري «نافدكس 2021»، اللذان سينعقدان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 21 ولغاية 25 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، اتفاقية مع «إيدج»، تجمّع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من المجالات، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتصبح «إيدج» الشريك الاستراتيجي للمعرضين، وذلك بما يتماشى مع خطط «آيدكس» الاستراتيجية ومساعيها لتنمية أواصر التعاون مع أبرز الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات والتقنيات الدفاعية في دولة الإمارات.

وسيجري تنظيم معرضي ومؤتمر «آيدكس 2021» و«نافدكس 2021» من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الأمن الوطني في الدولة.

مشاركة

وسيشارك في الدورة الـ 15 من المعرضين أكثر من 60 بلداً من أنحاء العالم، مع أكثر من 30 جناحاً وطنياً تأكدت مشاركتها، مع استقطاب أكثر من 70 ألف زائر إلى موقع المعرضين بمراعاة التدابير الاحترازية المتبعة في مواجهة انتشار «كوفيد 19». وسيناقش طيف واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية، سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم، واستراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «إيدج»: «فخورون بالمشاركة في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» اللذين يمثلان قدراتنا السيادية الموحدة، باعتبارنا محور التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة».

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