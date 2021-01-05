محمد بن زايد ورئيس المالديف يبحثان العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف الصديقة، الذي يزور الدولة حالياً.

وبحث الجانبان في اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى الموضوعات محل الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.

كما تناول اللقاء مستجدات جائحة «كورونا» في البلدين والعالم، والإجراءات التي يتم اتخاذها في التصدي لها.

وأعرب رئيس جمهورية المالديف، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات إلى بلاده لتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات «كورونا».

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لجمهورية المالديف وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

تنسيق مشترك

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس ــ في قصر الشاطئ ــ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الــ«فيفا».

ورحب سموه برئيس الـ«فيفا» في دولة الإمارات متمنياً له التوفيق في زيارته.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الرياضية المعنية في الدولة والــ«فيفا» بما يعزز رياضة كرة القدم الإماراتية والارتقاء بها.. إضافة إلى دورها في ترسيخ قيم التسامح والتعاون والتعارف بين الشعوب كونها لغة سلام ومحبة وتواصل عالمية.

وتطرق سموه وجياني إنفانتينو إلى أهم التحديات والصعوبات التي واجهتها استمرارية المنافسات والبطولات الرياضية الإقليمية والعالمية خلال عام 2020 في ظل جائحة «كورونا».

وثمن رئيس الـ«فيفا» حرص دولة الإمارات على مواصلة استضافتها أبرز الملتقيات والمنصات الرياضية العالمية التي تجمع نجوم الرياضات ومحبيها والمعنيين بها من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تطوير الرياضة في جميع جوانبها من خلال الاستماع إلى التجارب المختلفة، وطرح الحلول والأفكار الإبداعية وسبل تطبيقها والاستفادة منها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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