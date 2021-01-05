«أوقاف دبي» تدعم «دار البر» بـ 250 ألف درهم

المصدر: (دبي - البيان)

قدمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، تبرعاً مالياً بقيمة 250 ألف درهم، إلى جمعية دار البر، لدعم المشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها الجمعية في مختلف المجالات.

وسلّم فهد محمد البناي مدير إدارة تنمية الوقف بالإنابة في المؤسسة، التبرع إلى ياسر محمد الطاهري مدير إدارة الاتصال والتسويق في جمعية دار البر، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين في مقر المؤسسة بدبي.

وأكد ياسر الطاهري، الدور الإنساني الكبير، والجهود الخيرية لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، منذ نشأتها، ما يسهم في دعم وتعزيز العمل الإنساني الإماراتي، والمشاريع الخيرية في الدولة، وتلبية احتياجات المحتاجين وذوي الدخل المحدود.

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجمعية والمؤسسة، تهدف إلى خلق المزيد من قنوات التعاون، وتعزيز مفهوم الشراكة المؤسسية المثمرة، وقيم التكافل المجتمعي، لمساعدة الشرائح الاجتماعية المحتاجة وذوي الدخل المحدود داخل الدولة، وذلك في ظل حرص الجانبين على أداء التزاماتهما وواجباتهما الإنسانية، التي تأسس الجانبان من أجل تحقيقها، والوفاء بقيم ومفاهيم المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقهما.

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