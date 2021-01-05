حمدان بن راشد: محمد بن راشد أمين لعهده والتزامه بتحقيق رؤية خليفة

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرسى أسس التخطيط الاستراتيجي في الحكومة الاتحادية، وكان أميناً لعهده والتزامه بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إذ قاد جميع فرق العمل على المستوى الاتحادي، لتسجل بفضل توجيهاته ورؤيته الاستشرافية أهم الإنجازات الحكومية، وأن تكون الدولة في مصاف الدول الأسرع نمواً والأكثر تطوراً والأكفأ في استثمار مواردها وثرواتها، ولتحتل بذلك أعلى المؤشرات التنموية إقليمياً ودولياً.

وشدد سموه على أن الحكومة الاتحادية قد سجلت خلال السنوات الـ15 الماضية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنجازات غير مسبوقة، وسارت بخطى واثقة وهمة عالية نحو بناء المستقبل المستدام، بفضل الفكر الاستراتيجي العميق الذي لا يؤمن بوجود المستحيل، وعزيمة شعب يمنح الولاء المطلق لقيادته، التي لا تؤمن إلا بالعمل الدؤوب والإنجاز، ولا ترضى لنفسها ولشعبها إلا بالمركز الأول.

مباركة

وقال سموه: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة مرور 15 عاماً على توليه رئاسة الحكومة الاتحادية، والتي قدم خلالها نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الحكومي، من خلال ترسيخ مبادئ التميز والإبداع، ومواصلة عملية البناء والابتكار والتطوير واستشراف المستقبل، للوصول بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات بحلول مئوية الإمارات 2071».

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