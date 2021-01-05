محمد بن خليفة: الإمارات نموذج متفرد في التقدم والنماء

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي بمضامين ودلالات الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى شعب دولة الإمارات بمناسبة ذكرى مرور 15 عاماً على تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «إن ما حققته الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من إنجازات لا تُضاهى على أرض دولة الإمارات، خلال تلك الحقبة الزمنية المهمة يعد بمقاييس الدول والشعوب والأمم من قبيل المعجزات، الأمر الذي جعل من دولة الإمارات نموذجاً متفرداً في التقدم والنماء والازدهار على مستوى العالم». وأكد سموه أن مثل هذه الإنجازات تبث روح الأمل والعزيمة والتضحية في نفوس أبناء الإمارات لتحقيق مزيد من التقدم في جميع المجالات في ظل القيادة الرشيدة.

ولفت إلى أن الأعوام الـ 15 التي مرت على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة الوزراء، أكدت عبر الإنجازات المتواصلة الرؤية القيادية غير المسبوقة ونفاذ بصيرة سموه، الأمر الذي يؤكد أننا وبمعونة من الله مقبلون على سنوات استثنائية.

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