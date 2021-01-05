راشد بن حميد: محمد بن راشد قائد ملهم ومعلم ومؤثر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سطر خلال 15 عاماً إنجازات متلاحقة في شتى المجالات واستطاع أن يدعم كافة القطاعات لتكون دولتنا أيقونة للحضارة ومنارة للعالم بأسره فهي تعد اليوم شاهداً حياً عن الإبداع ودولة ‏شقت من الصحراء جناناً فأصبح العالم يشير لها بالبنان حيث تحظى بقيادة حكيمة ورشيدة.

وأشار إلى أن إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لا حصر لها فهو قائد ملهم ومعلم ومؤثر وصاحب بصمة لا تنسى وأينما حل وجدت له أثراً خالداً فهو قائد يشجع المواهب ويدعم الطاقات ويمكن الشباب ويثق بحكمة الكبار.

وذكر بأن سموه استطاع أن يحول الأحلام إلى حقائق وأن يجعل الأفكار التي كانت حبيسة الأوراق واقعاً ملموساً فأصبحت دولتنا ‏معلماً بارزاً وحاضنة للعلماء والأدباء والأطباء وصناع التغيير من شتى أنحاء المعمورة.

وأعرب عن فخره بقيادة سموه الحكيمة التي لا تدخر جهداً يذكر لدعم الإنسان ورفع الأوطان فهي تؤمن بالثروات الحقيقية والتي تكمن في الإبداعات وتنميتها.

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