20 مشروعاً للزراعات التجميلية والبستنة في دبا الحصن خلال 2020

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد طالب اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن الحرص على زيادة المساحات الخضراء الجديدة والمعاد تأهيلها لتعزيز المظهر الحضاري لمختلف مدن الإمارة، موضحاً أن التقرير السنوي للإنجازات الزراعية للعام الماضي كشف عن تنفيذ 20 مشروعاً تضمنت زراعات تجميلية وبستنة وتشجيراً ضمن أعمال وحدة الخدمات الزراعية، الأمر الذي ساهم في رفع إجمالي مساحة المسطحات الخضراء بالمدينة.

زراعة 22 ألف مربع

وقال اليحيائي: إن المساحة الإجمالية لزراعة الرقعة الخضراء والأشجار التي شملت مختلف المواقع والأماكن بالمدينة بلغت حوالي 22950 متراً مربعاً، إلى جانب زراعة حوالي 20000 شتلة من ورود موسمية من أصناف البيتونيا والماري جولد في دوارات المدخل والجوازات وجزيرة الحصن بالإضافة إلى شارع العقد الفريد، الأمر الذي أضفى على المدينة قيماً جمالية، بما توفره من فوائد اجتماعية وبيئية.

وأوضح أن وحدة الخدمات الزراعية قامت بتنفيذ مشاريع تتضمن زراعة كاسر الأمواج بجزيرة الحصن وإعادة تأهيل مساحة إجمالية حوالي 6000 متر مربع من نبات إيبوميا لتغطية الكاسر مع صيانة شبكة الري الموجودة، وتركيب خطوط تنقيط جديدة، إلى جانب زراعة دوار الديوان حيث تم إعادة زراعة حوالي 1200 متر مربع داخل دوار الديوان بالنباتات المستديمة ومغطيات التربة بهدف الإبقاء على شكل الدوار طوال العام وتم استخدام نباتات صبار جلد النمر والستكريزيا بالإضافة إلى زراعة 8 أشجار واشنجطونيا.

كما تم إعادة زراعة حوالي 700 متر مربع داخل دوار الشيوخ بالنباتات المستديمة ومغطيات التربة بهدف الإبقاء على شكل الدوار طوال العام وتم استخدام نباتات صبار جلد النمر والستكريزيا في الزراعة.

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