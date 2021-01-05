4200 ساعة تفتيشية لتأمين مواقع احتفالات رأس السنة في دبي
سخرت بلدية دبي وفي إطار الجهود المبذولة لتأمين فعاليات رأس السنة كافة إمكاناتها ومواردها المالية والبشرية وتقنياتها الذكية وبالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لضمان الصحة والسلامة في الإمارة، والتحقق من الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار «كوفيد 19».
وتم القيام ومن خلال فريق العمل المختص «أكثر من 200 مفتش ومراقب ومشرف» بتنفيذ 3924 زيارة تفتيشية بواقع 4200 ساعة عمل لجميع الكوادر الرقابية المختصة، والتي استطاعت تغطية أكثر من 272 مليون متر مربع وبنسبة تغطية بلغت 100%.
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