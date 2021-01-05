4200 ساعة تفتيشية لتأمين مواقع احتفالات رأس السنة في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

سخرت بلدية دبي وفي إطار الجهود المبذولة لتأمين فعاليات رأس السنة كافة إمكاناتها ومواردها المالية والبشرية وتقنياتها الذكية وبالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لضمان الصحة والسلامة في الإمارة، والتحقق من الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار «كوفيد 19».

وتم القيام ومن خلال فريق العمل المختص «أكثر من 200 مفتش ومراقب ومشرف» بتنفيذ 3924 زيارة تفتيشية بواقع 4200 ساعة عمل لجميع الكوادر الرقابية المختصة، والتي استطاعت تغطية أكثر من 272 مليون متر مربع وبنسبة تغطية بلغت 100%.

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