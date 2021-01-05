«كهرباء دبي» تنظّم حملات توعوية وتدريبية لضمان سلامة موظفيها

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حملات توعوية وتدريبية افتراضية عبر منصاتها المختلفة، لتعزيز وعي موظفيها حول سبل المحافظة على صحتهم وسلامتهم في ظل انتشار جائحة كورونا، وضمان مواصلة تقديم جميع خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية.

وأقامت الهيئة 70 ورشة عمل توعوية و54 جلسة استشارية عبر الإنترنت، بمشاركة 1145 موظفاً، كما نشرت من خلال منصات الاتصال الداخلي جملة من المواد التوعوية لتعريف موظفيها بالقواعد الإرشادية والإجراءات الاحترازية والوقائية وممارسات الصحة والسلامة التي أوصت بها الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي.

وكذلك أطلقت الهيئة 344 برنامجاً تدريبياً ودورة تعليمية لمتابعة تطوير وتدريب الموظفين والمحافظة على معايير التميز التي تتبناها الهيئة، حتى خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:«اتخذت الهيئة جميع التدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة المتعاملين والموظفين ومواصلة تقديم كافة خدماتها. وأسهمت البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في إتاحة المجال أمام الموظفين لمتابعة عملهم كالمعتاد.

وكذلك أدت الدورات التدريبية التي اجتازها الموظفون على مدى السنوات السابقة في تمكينهم من استخدام أحدث الأدوات والوسائط التقنية والتقنيات المتقدمة التي نوفرها للمحافظة على سير عجلة العمل دون تأثر.

وتعمل الهيئة على مراجعة ومواءمة خطتها الاستراتيجية مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتعزيز مرونة وأداء الهيئة في التعامل مع المتغيرات المتسارعة من خلال إعادة توجيه الموارد المالية والبشرية لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية».

نصائح

وتحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على إيصال الرسائل التوعوية إلى جميع الموظفين، وتقديم النصائح حول التباعد الجسدي والنظافة والطرق المثلى لاستخدام الأقنعة الطبية والقفازات وكيفية التخلص منها، إضافة إلى توفير أجوبة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا المستجد، وإرشادات حول التعامل مع كافة فئات المجتمع مثل أصحاب الهمم وكيفية دعمهم للوقاية من الفيروس.

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