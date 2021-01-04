«النيابة الاتحادية» تجري 7891 تحقيقاً «عن بعد» في 2020

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

بلغ إجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الاتحادية «عن بعد»، وتحديداً في الشهور الـ10 الماضية، 7 آلاف و891 تحقيقاً.

وتكشف الإحصائيات التي نشرتها عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إجمالي عدد الطلبات المنجزة «عن بعد» في الفترة ذاتها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة الاتحادية، أو مركز الاتصال، أو عبر التطبيقات الذكية بلغ نحو 71 ألفاً و814 طلباً، فيما وصل إجمالي عدد الإجراءات القضائية التي نفذتها النيابة العامة الاتحادية، 52 ألفاً و63 إجراء.

وتظهر الأرقام جهوزية وقوة بنية الخدمات الإلكترونية والذكية التي توفرها النيابات الاتحادية لجميع فئات المتعاملين، وحرص النيابة الاتحادية على تحقيق حزمة من الإنجازات النوعية في تقديم الخدمات العدلية والقضائية.

وترسخ الأرقام الدور المحوري للابتكار في عملية التطوير والتحسين المستمر للأداء وإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل المؤسسي، حيث أولت النيابات الاتحادية هذا الجانب أهمية قصوى لضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة في الفترة الحالية في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، فشرعت في إعداد القاعات المجهزة بكافة التقنيات اللازمة لإجراء التحقيقات في القضايا الواردة إليها «عن بعد» بما يرسخ مفاهيم الحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز