سالم بن حمضة: الإمارات أضحت صورة مشرقة تسير بخطى ممنهجة

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد العقيد الدكتور سالم بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين الدور الكبير، الذي تقوم به الحكومة الاتحادية في كل المجالات وفي مختلف المستويات، ما رسم صورة مشرقة لبلادنا كدولة عصرية تسير وفق خطة ممنهجة، وعمل مؤسسي يسمو بها إلى غايات رفيعة من الأداء، ويعزز حضورها في كل المحافل، ويضعها في مكانة لا تقل أبداً عن الدول المتحضرة والمتقدمة، وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة معروفة للقاصي والداني وعلماً بين الدول، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتصفت دائماً بإطلاق المبادرات الرائدة والمثيرة للإعجاب والإبهار على كل الصعد، فسموه صاحب رؤية ثاقبة واستراتيجية واضحة، حيث حرك الحكومة الاتحادية وأطلق مئوية الحكومة 2071، كما أطلق المسرعات الحكومية والتي أسهمت بدورها في الارتقاء بالخدمات، كما عززت الشعور بالأمن والأمان، ما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة قبلة لكل من يريد العيش بسلام على أرضها الطيبة.

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