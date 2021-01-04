شمسة صالح: نهنئ أنفسنا بقائد فريد ومعلم ملهم

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

أكدت شمسة صالح المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة أن تفرد النهج القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو ما جعل من دبي إمارة متفردة ومنارة للتقدم والطموح والازدهار، وهو ما جعل أهلها فخورين ومعتزين بتجربتهم الاستثنائية في النهوض والتقدم.

وأضافت: «كشعب إماراتي نُهنئ أنفسنا بقائد فريد ومعلم ملهم كصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونحتفي بعطائه وبفكره وإبداعه، الذي انتزع إعجاب العالم بأثره، وأسهم كثيراً في رفع تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في الأوساط العالمية».

وأكدت صالح الدعم غير المسبوق الذي يقدمه صاحب السمو للمرأة الإماراتية وثقته اللامحدودة في كفاءتها ومقدرتها على تحقيق التميز وصنع الإنجازات، وتوجيهات سموه الدائمة بترسيخ ثقافة التوازن بين الجنسين ومبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى توفير البيئة الجاذبة للمرأة والمحفزة للمرأة لتتمكن من المشاركة بفعالية في بناء وتنمية وطنها، وهو الدور الذي ظل سموه يؤكده كمحور رئيسي في الاستراتيجية الوطنية، التي تهدف إلى أن تكون الإمارات أفضل دول العالم في جميع المجالات بمشاركة مواطنيها رجالاً ونساء.

وأشارت صالح إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رفع من مكانة المرأة الإماراتية في كل المناسبات وحفزها بالدعم والمساندة وشرفها بتولي أكبر وأهم المسؤوليات، مؤكدة أن حكمته استشرفت ما يمكن أن تقدمه المرأة لمجتمعها ولوطنها بل وإلى المجتمع العالمي ككل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز