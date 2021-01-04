مسفر : أم القيوين تمتلك المقومات المعززة للشراكات الوطنية والعالمية

المصدر: أم القيوين ـ البيان

أكد خلفان أحمد مسفر رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في أم القيوين أن الإمارة تمتلك العديد من المقومات التي تساعدها على تعزيز الشراكات الوطنية والعالمية ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمحلي لأم القيوين.

وقال خلفان مسفر - في حوار مع «وام» - إن غرفة أم القيوين تعمل بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية الاتحادية والمحلية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بالدولة من خلال تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة وحكومة أم القيوين، مشيراً إلى أن الغرفة تعنى بدراسة كافة مشاريع القوانين والأنظمة والإجراءات وبيان المرئيات بشأنها، حيث وضعت استراتيجيتها للسنوات القادمة وفق المعالم الأساسية لاستراتيجية دولة الإمارات وحكومة أم القيوين.

وأوضح أن غرفة أم القيوين تعمل على دعم المستثمرين وتوفير المناخ المناسب لتنمية قطاع الأعمال من خلال البرامج والمجالس واللجان القائمة تحت مظلة الغرفة والتي تشمل «برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب» الذي أنشئ عام 2009 بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ليكون البرنامج رافداً ومعيناً وداعماً لرواد الأعمال في إنشاء مشاريعهم الوطنية من خلال تقديم دراسات الجدوى والتعريف والترويج لهذه المشاريع وتوفير المناخ المناسب لتطوير أنشطتها وخاصة في مجال الإعفاءات من رسوم الرخص ورسوم الغرفة وتوفير مجالات أخرى من الرعاية والدعم، بالإضافة إلى مجلس سيدات الأعمال بأم القيوين الذي أنشئ عام 2013 بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم أم القيوين الداعم لدور المرأة بقدرتها على تطوير الأنشطة الاقتصادية من خلال العمل على تنسيق جهودها ومعالجة المعوقات، مشيراً إلى أن المجلس يرتبط في مهامه وتنظيماته ودعم خططه بمجلس إدارة الغرفة، كما تعمل تحت مظلة الغرفة لجان قطاعية متخصصة شكلت من قبل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون وتتضمن اللجنة الاقتصادية، واللجنة الصناعية، ولجنة الإعلام، ولجنة التسجيل والعضوية.

وحول التسهيلات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة أم القيوين لدعم الاستثمار.. قال خلفان أحمد مسفر: تقدم الغرفة العديد من الخدمات والتسهيلات لخدمة قطاع الأعمال وخاصة في مجال توفير المناخ المناسب للاستثمار ودعمه من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالنشاط الاقتصادي والاستثمار سواء كان من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة والذي يخضع للتطوير المستمر، بالإضافة إلى تقدم الخدمات والمعلومات للمستثمرين داخل الإمارة أو خارجها خاصة في ما يخص مجال إجراءات الاستثمار والحصول على الترخيص، كما أنها تعمل على استقطاب المستثمرين وتحفيزهم بالتواصل معهم عبر اتحاد غرف التجارة والغرف الخليجية والعربية والأجنبية والقنصليات التجارية في الدولة والاتحادات والغرف الخليجية والعربية والدولية.



قاعدة معلومات

وأوضح أن المشاريع المنتسبة لغرفة تجارة وصناعة أم القيوين في ضوء قاعدة المعلومات تبلغ 11521 مشروعاً مرخصاً من قبل دائرة التنمية الاقتصادية ومسجلة في الغرفة، مشيراً إلى أن توزيع هذه المشاريع على الأنشطة الاقتصادية تشمل 1268 مشروعاً صناعياً و3768 مشروعاً تجارياً، بالإضافة إلى 6485 مشروعاً مهنياً مختلفاً.

وعن دور الغرفة في دعم القطاع الصناعي.. قال مسفر إنه من الأهمية التأكيد على ضرورة دعم النشاط الصناعي لأنه محور التقدم والتقنية وأنه بالإمكان أن يكون عنصراً فاعلاً في استغلال الإمكانيات المتوفرة بدولة الإمارات والتفاعل مع العالم والأسواق الخارجية من خلال تطوير الصادرات الوطنية التي أخذت لها موقعاً متميزاً في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن إمارة أم القيوين تحتضن 1268 مشروعاً صناعياً متنوعاً منها على سبيل المثال «صناعة مواد العزل للبناء، وتكرير زيوت السيارات والمحركات، ومصانع المواد الإنشائية، ومصانع إنتاج مستلزمات كهربائية، ومصانع إنتاج القوارب المتطورة، ومصنع إنتاج زجاج السيارات والزجاج المسلح، ومصانع غذائية متعددة، ومصانع الأثاث والنجارة»، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على تنظيم منتدى ومعرض صنع في الإمارات الذي سيكون بدوره محوراً للقاء الصناع والتجار في الدولة وذلك دعماً للصناعة الوطنية وهو على غرار منتدى ومعرض صنع في أم القيوين الذي أقامته الغرفة أواخر عام 2019 والذي حقق مشاركة كبيرة وعمل على التعريف بالصناعة في أم القيوين.

وفي رده على سؤال حول دور الغرفة في دعم الاستثمار السياحي.. قال مسفر إن إمارة أم القيوين تحتل موقعاً متميزاً على الخريطة السياحية، حيث تطل على البحر من عدة أطراف ولها جزر تابعة إضافة إلى مساحات واسعة في بعض المناطق الصحراوية، مشيراً إلى أن التعريف بكل هذه الامتيازات التي تتمتع بها أم القيوين إضافة إلى العمل على إيجاد ظروف ومناخ مناسبين للاستثمار تجعل الغرفة في مسار الجهات ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار السياحي، كما أن الغرفة حريصة على أن يكون مبناها الجديد يمثل معلماً سياحياً وحضارياً تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم أم القيوين.



شراكة

وأوضح خلفان مسفر أن الغرفة استطاعت أن تساهم في تطوير أنشطة إدارة الأعمال لديها من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكة مع جهات محلية وعلى مستوى الدولة والمستوى الخليجي والدولي علاوة على تفعيل دور قطاع الأعمال بحكم أن الغرفة عضو مؤسس في اتحاد الغرف التجارية والصناعية بالدولة، بالإضافة إلى شراكتها مع جهات في الحكومة المحلية منها الحكومة الذكية ودائرة التنمية الاقتصادية بهدف تسهيل وتطوير مسيرة قطاع الأعمال.

وأكد حرص غرفة أم القيوين على معالجة المشاكل والخلافات الناجمة عن المنازعات التجارية بين أطراف العقود ومحاولة مساعدتهم على حل الخلاف دون اللجوء إلى المحاكم ذات العلاقة لذلك أنشأت الغرفة مركز أم القيوين للتوفيق والتحكيم التجاري في عام 2016 الذي يؤمن بشكل رئيسي تبسيط الإجراءات بمعالجة النزاعات التجارية بين الأطراف المتعاقدة دون اللجوء إلى إجراءات قانونية قد تكون مطولة.

وقال إن النزاعات المعروضة على المركز لا تشكل حجماً كبيراً كما هو الحال بالنسبة لبعض المراكز المتطورة والتي تقوم بالتحكيم الدولي، مشيراً إلى أن الغرفة أخذت على عاتقها عند تشكيل اللجنة المشرفة على المركز أن يتم تطوير عمل المركز وزيادة التعريف به بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بحكومة أم القيوين والمراكز المماثلة بالدولة والعمل على الاستفادة من تجاربها، وأكد أن معظم القضايا التي عرضت على المركز تم حسمها من حيث التسوية والتوفيق بين أطراف النزاع وإحالة قسم منها إلى هيئات تحكيم متخصصة تم حسم ما عرض عليها في هذا المجال وفقاً لأحكام قانون التحكيم.



توعية المشاريع

وفيما يخص عمل الغرفة خلال جائحة كورونا.. أوضح أن الغرفة جزء من مؤسسات الدولة وحكومة أم القيوين في تنفيذ التوجيهات المركزية التي تصدر في مجال مواجهة جائحة كورونا وقد سارعت الغرفة إلى توعية المشاريع المنتسبة إليها بضرورة العمل وفق الضوابط المركزية التي تصدر بهذا الشأن.. كما أنها سارعت إلى تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم أم القيوين بتخفيض رسوم الانتساب بنسبة 50% مع متابعة توصيات لجنة الأزمة المركزية وإبلاغ المشاريع بكافة المستجدات بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الغرفة تعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بمواجهة هذه الجائحة.

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