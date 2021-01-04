وزير العدل: رؤية محمد بن راشد حققت الريادة والتميز

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل «أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبوؤها لمراتب عالمية متقدمة في مختلف المؤشرات، لا سيما في مجال العدل والأمن تمثل نتاج الرؤية الطموحة التي وضعها وتابع تنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وأضاف البادي: «إن رؤية سموه ساهمت في تحقيق إنجازات نوعية في القضاء الاتحادي، ووضعت الإمارات لتتصدر دول الشرق الأوسط والمنطقة في سيادة القانون وكفاءة نظامها القضائي، وتقديم المحاكم والنيابات لأفضل الخدمات الإلكترونية والذكية وذلك على مدى الـ 15 عاماً الماضية منذ تولي سموه رئاسة الحكومة، مؤكداً بأن ما حققته وزارة العدل من تعزيز الابتكار والتميز القضائي، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات القانونية والقضائية، وصياغة التشريعات بما يواكب أفضل وأحدث التشريعات عالمياً كان نتاجاً لرؤية ثاقبة من سموه، وتنفيذاً لاستراتيجية حكومة حرصت على صالح الوطن والمواطنين والمقيمين، فترسخت أطر العدالة الناجزة التي حفظت للمجتمع استقراره وأمنه ويحترم فيها القانون وتصان فيها حقوق البشر».

وأكد معالي سلطان البادي، أن كافة أبناء الوطن ومن يعيش على أرضه يجني اليوم نتاج وثمار ما أسسه وغرسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مدى الـ 15 عاماً الماضية واستشرافه للمستقبل وتسخيره لكافة الإمكانيات في سبيل سعادة ورفاه المجتمع، متمنياً لسموه دوام الريادة والتقدم، ومتعهداً ببذل مزيد من الجهود لتبقى دولة الإمارات رمزاً وعنواناً للعدالة والقانون، وتظل رايتها دوماً شامخة عزيزة مستقلة، خلف رؤى قيادتنا الرشيدة لمستقبل أفضل محوره الإنسان.

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