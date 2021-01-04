محمد بن زايد يستقبل رئيس المالديف

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ .. فخامة إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف الصديقة الذي يزور الدولة حاليا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .. إضافة إلى الموضوعات محل الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.

كما تناول اللقاء مستجدات جائحة " كورونا " في البلدين والعالم، والإجراءات التي يتم اتخاذها في التصدي لها.

وأعرب فخامة إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف، عن شكره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات إلى بلاده لتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات " كورونا ".

من جانبه تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لجمهورية المالديف وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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