محمد الزرعوني: محمد بن راشد قائد عالمي ملهِم يتواصل عطاؤه

المصدر: دبي- البيان

قال الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة بدبي: "في الذكرى السنوية لتسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في الإمارة، يتواصل عطاء قائد عالمي مبتكِر ملهِم، يستشرف المستقبل، ويرفع البناء، ويمكّن الإنسان، جاعلاً من دبي وجهة عالمية للمبدعين والناجحين، وأصحاب الأفكار الريادية، من مختلف أرجاء المعمورة، في الاقتصاد والاجتماع والحوكمة وصناعة مدن الغد الذكية، التي تحقق الازدهار الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية والبشرية، وتسعد البشر، وترتقي بجودة الحياة.

وإذا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تصبح واقعاً نعيشه اليوم في دولة الإمارات، التي تحتضن العديد من الجنسيات، في تناغم وتعايش وتفاهم، قوامه الاحترام المتبادل والانفتاح والتسامح والقيم الإنسانية المشتركة. وفكر الإيجابية الذي جسّده، يصبح أسلوب عمل في الاقتصاد وريادة الأعمال، وتبنّي الأفكار الجديدة، محوّلاً التحديات إلى فرص، جاعلاً الدولة من الأسرع استجابة عالمياً على كافة المستويات، بمبادرات وطنية ودولية، هدفها الإنسان أولاً وأخيراً، حتى أصبحت تدرّس كأمثلة على الحوكمة الرشيدة، وسرعة ومرونة وكفاءة التعامل مع المستجدات. وتصبح قصّة سموّه، منهج حياة للكثير من القيادات الوطنية الشابة، التي تحقق نجاحات متميزة للدولة، على مختلف الساحات الدولية.

واليوم، وفيما تدخل دولة الإمارات عام الاحتفال باليوبيل الذهبي على إنجاز الآباء المؤسسين لاتحادها، الذي أصبح نموذجاً للإنجاز، يختصر معاني الأمل، ويبلغ عنان الفضاء، ولا يعترف بالمستحيل، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عطاء أكثر من نصف قرن في خدمة الوطن، ورفع رايته، قائداً موجوداً دائماً في الميدان، ومع الناس، ومن أجلهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز