سي إن إن: فبراير موعد دولة الإمارات للدوران لأول مرة حول الكوكب الأحمر

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية العالمية أن الأوان قد حان للتعمق في استكشاف المريخ وملاحقة أخبار الفضاء خلال عام 2021 الذي قد يكون الأقرب لأن نطلق عليه عام العلم "الذي نادراً ما يشهد العالم على مثيله".

وفي تقرير مفصل حول الرحلات الفضائية المرتقبة هذا العام، أضاء الموقع العالمي على مهمة مسبار الأمل الإماراتية من بين بعثات أخرى متعددة لاستكشاف كوكب المريخ، ففي حين كان عام 2020، رغم الوباء، عام إطلاق العديد من البعثات إلى الكوكب الأحمر، إلا أن عام 2021 من المرجح أن يكون عام الاكتشافات الجديدة للمريخ.

بعثة الأمل

متوقعاً وصوله في فبراير المقبل، سيدور مسبار الأمل في مدار حول كوكب المريخ، في مرة أولى تدور فيها دولة الإمارات العربية المتحدة حول الكوكب الأحمر، ومن المعتزم أن يبقى المسبار في مداره لمدة عام مريخي (ما يعادل 687 يوم على الأرض) لجمع البيانات حول الغلاف الجوي للكوكب.

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