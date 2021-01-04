إعادة السماح بتقديم الشيشة في فنادق أبوظبي

المصدر: ابوظبي - رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي جميع المنشآت الفندقي والسياحية في الامارة بإعادة السماح بتقديم الشيشة مجددا.

وأضافت الدائرة، في تعميم اليوم حصلت "البيان" على نسخة منه، أن قرار إعادة التقديم بشرط مراعاة كافة التوجيهات والاشتراطات الصادرة من الجهات الحكومية المعنية.

وذكرت الدائرة أنه سيتم تفتيش المنشآت السياحية والفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بالتعليمات داعية إلى ضرورة الالتزام تفاديا للإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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