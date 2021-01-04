بلدية دبي تقوم بـ 4200 ساعة تفتيشية وتغطي 272 مليون متر مربع لتأمين مواقع احتفالات رأس السنة

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار الجهود المبذولة لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية بما يليق بمكانة إمارة دبي إقليمياً وعالمياً في التنظيم المميز والمبهر للفعاليات والاحتفالات، سخرت بلدية دبي كافة إمكانياتها ومواردها المالية والبشرية وتقنياتها الذكية وبالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لضمان الصحة والسلامة في الامارة، والتحقق من الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار "كوفيد-19"، والتأكد من تطبيق المواقع والمؤسسات لما جاء في البروتوكولات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بهدف ضمان صحة وسلامة الجمهور من مرتادي أماكن الاحتفالات.

تم القيام ومن خلال فريق العمل المختص (أكثر من 200 مفتش ومراقب ومشرف) بتنفيذ 3924 زيارة تفتيشية بواقع 4200 ساعة عمل لجميع الكوادر الرقابية المختصة، والتي استطاعت تغطية أكثر من 272 مليون متر مربع وبنسبة تغطية بلغت 100%.

وشملت 24 موقع، ضمت مختلف الأنشطة والمؤسسات ذات العلاقة، مثل مراكز التسوق، مناطق الألعاب والفعاليات، المؤسسات الغذائية، الفنادق، مقاهي الشيشة، الحدائق والشواطئ ومضاميرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز