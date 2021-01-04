2020.. تحويل تحدي «كورونا » إلى فرص للإبداع والابتكار في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

حققت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، خلال عام 2020 العديد من الإنجازات الفريدة محلياً وإقليمياً ودولياً، وخصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والفضاء والطاقة ومشاريع البنية التحتية، ونجحت الحكومة في تجاوز التحديات عبر التخطيط الاستراتيجي المُحكم والرؤية الاستشرافية الثاقبة والتكيف مع التطورات العالمية. وأثبتت حكومة الإمارات مقدرتها الفائقة على التأقلم مع مختلف القضايا ومواكبة كافة المستجدات وتحدي الأزمات والتصدي لها ومنها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ اتخذت الحكومة كافة التدابير الاستباقية للتصدي لأية تداعيات محتملة من انتشار الفيروس.

وشكل عام 2020 نقلة نوعية في مسيرة الإمارات، حيث حولت رؤية القيادة الرشيدة التحديات إلى فرص للإبداع والابتكار، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.

وبذلت حكومة الإمارات بقيادة سموه منذ بداية انتشار جائحة كوفيد 19 جهوداً متميزة لمكافحة الوباء على كل الصعد الداخلية والخارجية، وتقديم المساعدات للدول لمواجهة الفيروس، وانعكس ذلك من خلال نجاح الدولة في التعامل مع الجائحة بقيادة استثنائية لإدارة الأزمة، وتكاتف المجتمع مع صفوف خط الدفاع الأول، حيث تم تحقيق مؤشرات ريادية بالمقاييس العالمية في التعامل مع الفيروس، وأثبتت كفاءة النظام الصحي في دولة الإمارات أنه صمام أمان في مواجهة الجائحة.

استراتيجية ما بعد كوفيد 19

ونجحت حكومة دولة الإمارات بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعقد مجموعة من الخلوات للاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد 19، في الفترة بمشاركة مسؤولي أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وخبراء عالميين وباحثين ومخططين استراتيجيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على استمرارية العملية التعليمية في مدارس الدولة وبأقصى درجات الكفاءة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في حرمان أكثر من نصف الطلبة في مختلف أنحاء العالم من التعليم.

مسبار الأمل

دخلت الإمارات خلال 2020 التاريخ بإنجاز فضائي غير مسبوق وطموح يتخطى حدود الأرض انطلق بها إلى الكوكب الأحمر حين أطلقت مسبار الأمل في أول مهمة عربية إلى المريخ يوم 20 يوليو والتي تهدف إلى دراسة الطقس والمناخ في الكوكب الأحمر، ويصل المسبار إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من عام 2021. وأعلن سموه في أكتوبر الماضي، عن مشروع القمر الاصطناعي الإماراتي الجديد MBZ-Sat، ثاني قمر اصطناعي إماراتي، يتم تطويره وبناؤه بالكامل على أيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد قمر خليفة سات.

ولإيمان سموه بأهمية التطوير ومواكبة المتغيرات، أعلن سموه في يوليو الماضي عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات، وكان الهدف من التغييرات الهيكلية هو إيجاد حكومة أسرع في اتخاذ القرار.

تصميم الخمسين

بهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين والذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في بداية عام 2020.

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