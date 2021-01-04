2018.. «عام زايد».. شهد صعود الدولة للفضاء عبر «خليفة سات»

المصدر: دبي - البيان

عندما حمل عام 2018 شعار «عام زايد»، بالتزامن مع مرور 100 عام على مولد الأب المؤسس كان ذلك تذكيراً للجميع بدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في تأسيس وبناء الدولة الإمارات، وفي الوقت نفسه حافزاً للجميع لإعطاء أفضل ما لديهم للوصول إلى المستقبل الذي تخيله الآباء المؤسسون ورسموا ملامحه التي تبلورت في رؤية الإمارات 2021 وحددت أولويات حكومات الإمارات حتى عام 2021، والهادفة لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021، كما تشكّل «مئوية الإمارات 2071» برنامج عمل حكومياً شاملاً وموسعاً.

الابتكار

شهد عام 2018 محطات رئيسية ضمن قافلة الإنجازات السنوية لحكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حيث ضمت الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، واستراتيجية المهارات المتقدمة، والأجندة الثقافية، وشهد هذا العام تنمية في مجالات عدة مثل البيئة والفضاء والشباب والابتكار واستشراف المستقبل والسعادة والاقتصاد والابتكار والتحول الذكي والتكنولوجيا والبيئة والاقتصاد والتنافسية، وريادة الأعمال والصناعة والعمل الحكومي والتعليم والمجتمع والتلاحم الأسري والثقافة والتوازن بين الجنسين والإعلام.

واستضافت الإمارات على أرضها خلال عام 2018، عدداً كبيراً من الأحداث والمؤتمرات العالمية، مثل «القمة العالمية للحكومات» التي حضرها أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، وملتقى تحالف الأديان ومجالس المستقبل العالمية 2018، و«أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018»، والقمة العالمية للتسامح، والقمة الاقتصادية الإسلامية في دبي، ومؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي، غيرها من الفعاليات التي كرّست الإمارات مركزاً عالمياً لاستقطاب الفعاليات والمؤتمرات الدولية.

وشهد هذا العام اعتماد مجموعة من القرارات التنموية، وإطلاق «محمية المرموم» كأكبر محمية طبيعية للنباتات والحيوانات، وتدشين القمر الصناعي «خليفة سات» كأول قمر صناعي إماراتي وعربي مطور بأيدٍ إماراتية، واعتماد إنشاء 7270 مسكناً للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، وافتتاح مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي، وافتتاح منصة «ابتكارات الحكومات الخلاقة» المصاحبة للقمة العالمية للحكومات، وافتتاح «متحف المستقبل» المصاحب للقمة العالمية للحكومات في نسختها السادسة، وإطلاق التحالف العالمي للسعادة، وتوجيها بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، واعتماد السياسة الوطنية للأسرة، وإطلاق استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» 2021، وتدشين المشروع الأول ضمن المرحلة الثالثة في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» وتنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي.

تنافسية عالمية

وواصلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها وتصنيفها ضمن تقاريـر التنافسـية العالميـة في عام 2018، سـاعية بذلـك إلـى تحقيـق تطلعاتها واستمرار ارتقائهــا في ســلم التنافســية العالميــة، ويعــد تقريــر الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، أحـد أهـم التقاريـر العالميـة فـي هـذا المجـال، وتقدمـت دولـة الإمارات فـي تقريـر عـام 2018 ثـلاث مراتـب، كما تقدمت 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018، حيـث تـم تصنيفهـا فـي المرتبـة السـابعة مـن أصـل 63 دولة، وجـاءت وللعـام الثانـي علـى التوالـي بالمرتبـة الأولى علـى مسـتوى دول الخليـج العربـي والشـرق الأوسط وأفريقيـا.واحتلت الإمارات المراتب الأولى في مؤشرات مختلفة منها «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية»، و«الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص»، و«نسبة التوظيف من إجمالي السكان»، و«توفر الخبرات والمواهب العالمية». كما احتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً في «كفاءة الأعمال». تقريــر آخر على درجة من الأهمية هو تقرير الأداء اللوجســتي الذي يصــدر ســنوياً عــن البنـك الدولـي، ويسـاعد الـدول علـى تحديــد التحديــات والفــرص لديهــا فــي مجــال اللوجســتيات التجاريــة ويســتعرض ســبل تطويرهـا. وقد تقدمـت دولـة الإمارات في عام 2018 مرتبتيـن عـن تصنيـف التقريـر السـابق لتصبــح فــي المرتبــة 11 عالميــاً.

ريــادة المــرأة

تبنـت دولـة الإمارات اسـتراتيجية وطنيـة لتمكيـن وريــادة المــرأة، قدمــت مــن خلالها إطــاراً عاماً ومرجعــاً إرشادياً لكل المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمـع المدنـي لوضـع خطـط وبرامـج عملهـا، مـن أجل توفيــر حيــاة كريمــة للمــرأة. وفي عــام 2018 دعـا صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه الله، لرفــع نســبة تمثيــل المــرأة الإماراتية فــي المجلـس الوطنـي الاتحادي إلـى 50% ابتـداءً مـن الـدورة المقبلـة التي شهدتها الإمارات نهايـة عـام 2019. وفــي ديســمبر 2018، تربــع جــواز الســفر الإماراتي قائمـة التصنيـف العالمـي لأقـوى جـواز سـفر وفـق الترتيب المعتمد من قبل مؤشر «باسبورت إندكس».

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