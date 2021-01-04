2019..إطلاق إشارة البدء «استعداداً للخمسين» للإمارات

المصدر: دبي - البيان

تعددت المبادرات وتسارعت وتيرة الإنجازات التي حقـقتها حكومة الإمارات خلال العام 2019 في طريقها نحو تنفيذ رؤية الإمارات 2021 وصـولاً للمـئوية 2071، ذلك الطريق الحافل الذي نسجه برؤيته الاستشرافية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» منذ توليه مهامه القيادية في الرابع من يناير 2006. وبفضل توجيهاته السديدة واستشرافه للمستقبل، وفي إطار مساعيه ومتابعته الحثيثة لتحقيق الأهداف الطموحة للمراحل المقبلة، تمكنت الإمارات من إنجاز العديد من المشاريع التنموية الضخمة والمبادرات المتفردة التي عززت من مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وجعلتها منارةً ومقصداً لكل ما هو جديد ومبتكر. وللعام 2019 حكاية متفردة صاغ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أحداثها بإنجازاتٍ شملت مختلف المجالات والقطاعات في دولة الإمارات، ووصل صداها إلى كافة دول العالم، تاركاً بذلك لهذا العام بصمةً خاصة في مسيرة حكومة الإمارات الحافلة والممتدة لخمسة عشر عاماً مضيئةً بفكره ونجاعة قراراته الجريئة والمدروسة.

جوائز حكومية

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2019 عدداً من الجوائز الحكومية في إطار مساعيه للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الحكومات إقليمياً وعالمياً ومنها جائزة التميز الحكومي العربي، وجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول في أوزبكستان، هذا إلى جانب تنظيم حفل جائزة مصر للتميز الحكومي بمشاركة وفد وزاري إماراتي رفيع المستوى. واستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العام 2019 كذلك بترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، واعتماد مجموعة من القرارات التنموية التي أظهرت حرص القيادة الحكيمة على تحقيق رفاهية المواطنين وإسعادهم من خلال توطين الوظائف والتوسّع في إسكان المواطنين.كما اعتمد سموه في نفس العام السياسة الوطنية للأسرة والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، وقرار إنشاء 7270 مسكناً للمواطنين في مختلف إمارات الدولة.أما اقتصادياً، اتخذ سموه عدداً من القرارات ونفذ مبادرات نوعية بدأها بالتوجيه بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، ودعماً لقطاعاتها الصناعية والتجارية، واستقطاباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية. وأطلق سموه في العام 2019 استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» 2021.

إنجازات واضحة

وفي مجال الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار، كان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنجازات واضحة في العام 2019، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030. كما دشن سموه كذلك في ذات العام القمر الصناعي «خليفة سات» كأول قمر صناعي إماراتي وعربي مطور بأيادٍ إماراتية.وتنوعت وتعددت المبادرات والإنجازات التي وجه بتنفيذها وتابعها بكل عناية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله خلال العام 2019، إلا أنها تزينت بإعلان كان له تأثير طويل المدى وعكس الرؤية الاستشرافية لسموه وهو إعلان 2020 عام الاستعداد للخمسين، وذلك يوم 15 ديسمبر 2019.

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