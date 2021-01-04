وزراء: رسالة محمد بن راشد تعكس ثقة القائد بأبناء الوطن

المصدر: دبي - البيان

أكد وزراء أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قائد وطني ملهم استطاع برؤيته الحكيمة أن يقدم نموذجاً عالمياً رائداً للعمل الحكومي طيلة الـ15 عاماً الماضية. وقالوا: إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة الذكرى الـ15 لتولي سموه رئاسة مجلس الوزراء، تعكس بشفافية سطورها، ثقة القائد بأبناء الوطن، ورؤية سموه الثاقبة لتحقيق الريادة الإماراتية عالمياً.

إنجازات

وأوضح معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن إنجازات دولة الإمارات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيُخلدها التاريخ، حيث تمكنت الدولة من إطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف كوكب المريخ، وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، وتحقيق الأرقام القياسية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل والتعليم والثقافة وجودة الحياة والصحة والنمو الاقتصادي وغيرها.وقال: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكمل 15 عاماً مليئة بالنجاحات والإنجازات، التي طالت جميع مناحي الحياة في الدولة، لتصبح بفضل ذلك نموذجاً يحتذى به عالمياً.

تطورات

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، أن أحد أهم ما يميز مسيرة دولتنا الحبيبة على مدار العقود الخمسة الماضية، هو الشخصية الفذة والمتفانية والمؤثرة والقادرة على تحقيق النهضة وبناء المستقبل لقادتها، فمنذ قيام الاتحاد وبفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة سجلت الإمارات العديد من الإنجازات التي جعلت منها نموذجاً عالمياً في التطور واستشراف المستقبل.وقال: تشهد الأعوام الـ 15 الماضية على العديد من التطورات والإنجازات التي سجلها القطاع الحكومي منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصب رئيس الوزراء، ففي البداية كان اعتماد الاستراتيجية الاتحادية الأولى في 2009، ثم الإعلان عن رؤية الإمارات 2021 والتي تكاتفت جهود كافة القطاعات لتحقيق مستهدفاتها وفقاً للأجندة الوطنية.

رؤية استثنائية

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الذكرى الـ 15 لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قيادة حكومة دولة الإمارات، تتسم بخصوصية لافتة هذا العام الذي نستعد فيه للخمسين بعقول مبتكرة، ونفوس متسامحة، وباستضافة عالمية لإكسبو، في ظل رؤية استثنائية جعلت من دولة الإمارات نموذجاً وقدوة للإبداع في كل مجال. وقال: «حينما نعود بالذاكرة إلى العام 2009، وقت أن اعتمدت دولة الإمارات استراتيجيتها الاتحادية الأولى، نلحظ بوضوح، كيف كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤمناً بالتغيير الإيجابي، ويحث فرق العمل الحكومية بصفة دائمة على الإبداع والابتكار، وأسس مراكز متخصصة لذلك، فكانت النتيجة طفرة غير مسبوقة في العمل الحكومي، ومنظومة تميز يشار لها بالبنان، ونموذجاً وطنياً فريداً أرسى ركائز ومعايير جديدة لكفاءة الأداء الحكومي في شتى القطاعات".

مرجعية عالمية

بدوره أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مختصرة موجزة وجامعة لثوابت الوطن ورؤيته وتطلعات القيادة وأبناء الإمارات.

وأوضح أن تطوير قطاع التعليم كغيره من سائر قطاعات الدولة لم يكن غائباً عن مشهد الدعم والتخطيط، بل كان في المقدمة، واستحقاق أكدت عليه القيادة مراراً وتكراراً، وقدمت لأجله كل مسوغات التقدم.

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الذكرى الـ 15 لتوليه رئاسة حكومة الإمارات جاءت لتكشف جوانب عظيمة من شخصيته القيادية الفذة، والتي لم يشهد التاريخ مثلها من قبل، إنها مدرسة «محمد بن راشد» في فن القيادة والإدارة.

وقال: «إن فكر سموه المستنير والمتفرد أصبح نموذجاً عالمياً لكل قائد حكيم كرّس نفسه لخدمة وطنه وشعبه، وأصبحت رؤيته الملهمة مثالاً وأيقونة للنجاح والتميز».

جهود وطنية

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (15 عاماً في حكومة الإمارات)، تعكس بشفافية سطورها، ثقة القائد بأبناء الوطن، ورؤية سموه الثاقبة لتحقيق الريادة الإماراتية عالمياً، كما أنها تكشف نتائج جليّة لجهود وطنية وتنموية أنجزتها آلاف فرق العمل الاتحادية والمحلية كفريق واحد لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ما يؤكد تناغم وتلاحم الفكر والجهد لتحقيق الأفضل لدولة الإمارات بمواطنيها والمقيمين فيها.

المعلم والقدوة

وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة: إن إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قادت دبي والإمارات إلى العالمية بكل تفاصيلها، وعززت من قيمة الإنسان وسعت إلى الحفاظ على كرامته وحقوقه ورسمت طريق سعادته.وأوضحت أن سموه لم يكن قائداً فحسب، ولكنه المعلم والقدوة والنموذج المثالي الذي أصبح مضرب أمثال العالم في رؤيته التي ترجمها فعلاً وعملاً بارزاً وشاهداً على حبه وتضحيته لأبناء وطنه وشعبه وللإنسانية جمعاء.

رؤية طموحة

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جعلت الإنجاز واقعاً ملموساً وثقافة ومنهج عمل راسخاً لتحقيق الرؤى الطموحة التي طوّرها سموه على مدى السنوات الماضية، لتعزيز مسيرة التنمية وتحسين حياة الإنسان.وقالت، إن الإنجازات الكبيرة التي حققتها حكومة دولة الإمارات، وحلولها في مراتب عالمية متقدمة في مختلف المؤشرات، تمثل نتاج الرؤية الطموحة التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

مدرسة قيادية

وأوضح معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعتبر مدرسة قيادية متفردة تميزت بمبادئ إنسانية وتنموية تعتمد على استراتيجية شمولية أساسها بناء الإنسان وصناعة قادة الغد من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية والمساهمة في بناء ونهضة دبي والإمارات وتعزيز تنافسيتها عالمياً، وبات نهج سموه القيادي منارة تنهل منها الأجيال مبادئ التميز والإبداع للوصول إلى المراكز الأولى في شتى المجالات.

تطور وازدهار

وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائد وطني ملهم استطاع برؤيته الحكيمة أن يقدم نموذجاً عالمياً رائداً للعمل الحكومي طيلة الـ 15 عاماً الماضية، لتسير دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة نحو المزيد من التطور والازدهار. وقالت: «يمتلك سموه، فكراً استثنائياً استطاع تحقيق تطوّر ملحوظ في كامل القطاعات وتصدر العديد من المؤشرات التنافسية العالمية على الرغم من التحديات».

مستقبل أفضل

وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إن الإنجازات النوعية التي حققتها حكومة الإمارات خلال السنوات الـ 15 الماضية في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية، تحققت بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارات عالمياً، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وذكر أن الرؤية الاستباقية لسموه بإطلاق الحكومة الذكية وغيرها من المبادرات الريادية تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة عمل مستقبلية تبنت الذكاء الاصطناعي، ورسخت البيئة الحاضنة لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، ما يشكل أساساً متيناً تبني عليه الأجيال المقبلة من الحكومات.

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