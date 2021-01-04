هزاع بن زايد: محمد بن راشد.. 15 عاماً من الإنجاز والازدهار

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حمل الأمانة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن تظل الإمارات في الصدارة وطناً للتسامح والأمن والأمان.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «15 عاماً من الإنجاز والازدهار.. 15 عاماً حمل فيها الشيخ محمد بن راشد الأمانة التي أرساها زايد والآباء المؤسسون ورؤية رئيس الدولة، بأن تظل الإمارات في الصدارة وطناً للتسامح والأمن والأمان، واليوم تعيش الإمارات ثمار هذه المسيرة الزاهرة، فبوركت الأيادي وأمدها الله بالقوة على طريق المجد».

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