وزراء: محمد بن راشد قائد ملهم يستثمر في بناء الإنسان

رفع معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أزكى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور 15 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في دبي ورئاسة مجلس الوزراء. وقال: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو قائد ملهم ، قائد يصنع الأمل ويحقق إنجازات الحاضر ويبني لأجيال الغد ويستثمر في بناء الإنسان ويرى بعيون المستقبل. نجح عبر سنوات رئاسته للحكومة في إحداث تحول حقيقي ونهضة لا مثيل لها في الإمارات شملت كافة مجالات الحياة، وزرع ثقافة المركز الأول بين أبناء الإمارات، لتصبح دولتنا الحبيبة نموذجاً يحتذى في تحقيق التقدم والتنمية الشاملة خلال فترة قياسية، وتصبح حكومة الإمارات من أفضل حكومات العالم وأكثرها نجاحاً».

وتابع : أن النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لعمل حكومة دولة الإمارات أثبت كفاءته وريادته على مدى السنوات الماضية، وعلى نحو خاص خلال الأشهر الماضية التي شهدت ظروفاً غير اعتيادية مر بها العالم نتيجة جائحة «كوفيد 19»، حيث كانت الإمارات من أسرع دول المنطقة في تبني استجابة منهجية متكاملة، وضعت صحة وسلامة السكان كأولوية، مع العمل في الوقت نفسه على حماية الاقتصاد وتسريع تعافيه ودعم مختلف القطاعات.

ريادة

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمرور 15 عاماً من العطاء والتميز والريادة في ظل قيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة التي أرست دعائم استراتيجية متينة للوصول بدولتنا إلى مصاف الأمم المتقدمة في العالم. وها هي الإمارات اليوم تمضي بخطى واثقة في ترجمة تطلعات سموه التي لا تعترف بالمستحيل، ماضيةً في صنع المستقبل استناداً إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وبسواعد الكفاءات الشابة التي تعتبر الرهان الأقوى لبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. ولا يسعنا هنا سوى أن نجدّد العهد على مواصلة المسيرة بجهود مضاعفة وبروح الفريق الواحد، واضعين نصب أعيننا الاستثمار في رأس المال البشري، وغرس ثقافة ريادة الأعمال بين أوساط الجيل الجديد لتكون قوة محركة للنمو والازدهار والتقدم خلال السنوات المقبلة».

نهضة

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: نحتفل اليوم بمرور 15 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في دبي ورئاسة مجلس الوزراء، حيث جسدت هذه المرحلة الزمنية عنوان النهضة والريادة والطموح الذي لا يعرف المستحيل، فأصبحنا اليوم نعيش في دولة تتمتع بمكانة ريادية حول العالم في مختلف المجالات.

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