مكتوم بن محمد: مدرسة محمد بن راشد منبع للفكر وأساس لتحقيق المستحيل

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أن مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منبع للفكر والحكمة وأساس للريادة وتحقيق المستحيل.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «15 عاماً منذ توليه مقاليد الحكم وأكثر من 5 عقود من العمل والإنجازات، ولا زالت مدرسة محمد بن راشد منبعاً للفكر والحكمة وأساساً للريادة وتحقيق المستحيل. تعلّمت من سموه بأن النجاح هو امتداد لرؤية بأن نكون الأفضل، وأن التخطيط الاستراتيجي يتبعه عمل دؤوب وهمة عالية للوصول لما نصبو إليه».

وأضاف سموه: «تعلّمت من مدرسة محمد بن راشد أن قوّتنا تكمن في اتحادنا، وأن الإمارات هي بيتنا الذي نضحي من أجله. تعلّمت منه بأن العمل للإنسان وسعادته هو أساس عمل الحكومة، وأننا نحمل أمانة للأجيال القادمة ببناء مستقبل أفضل لهم. تعلّمت من سموه بأن القائد الحقيقي هو من يقول ما يفعل ويفعل ما يقول».

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