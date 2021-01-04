طقس الإمارات غائم وفرصة سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام القادمة طقسا رطبا وصحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

وذكر المركز في بيان له حول حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة أن الطقس سيكون غدا " الاثنين " رطبا على المناطق الداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً وغائما جزئياً بوجه عام وغائما أحيانا على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح : شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل طقس يوم " الثلاثاء " رطبا على المناطق الداخلية صباحاً وصحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على البحر والجزر، والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي يوم " الأربعاء " يكون الطقس رطبا على بعض المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف غرباً وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والبحر والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح : شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر طقس يوم " الخميس " رطبا على المناطق الداخلية صباحاً غرباً وغائما جزئياً بوجه عام وغائما أحيانا على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويشهد يوم " الجمعة " طقسا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام يصبح غائماً أحيانا على بعض المناطق الساحلية والشمالية، والرياح : شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً خاصة على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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