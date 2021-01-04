الإقامة الذهبية بوابة استقطاب المواهب والمهارات الاستثنائية

المصدر: دبي - البيان

عدّلت حكومة دولة الإمارات عام 2019 نظام تأشيرات الإقامة لتمنح إقامات طويلة الأمد، تمتد إلى 5 و10 سنوات، بهدف استقطاب الخبراء وأصحاب المواهب والعقول والمهارات الاستثنائية، للحصول على الإقامة الذهبية، وتضم الفئات حاملي شهادات الدكتوراه في كل التخصصات، وأصحاب المهارات وجميع الأطباء والمهندسين في مجالات الكمبيوتر والبرمجة والإلكترونيات والتكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات والأوبئة.

بيانات ضخمة

كما تستهدف الإقامة الذهبية جميع الحاصلين على معدل تراكمي يفوق 3,8 وما فوق من الجامعات المعتمدة، والحاصلين على بكالوريوس أو ماجستير من جامعات معترف بها في تخصصات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أوعلم الأوبئة والفيروسات، إلى جانب أوائل الثانوية العامة وأسرهم، حيث يمكن للأفراد الاستفادة من مميزات الإقامة.

وتمنح الإقامة الذهبية لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين وطلبة، وتهدف ضمن أهدافها إلى خلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع.

مؤشرات تنافسية

وتسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في عجلة التنمية والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، حيث تسهم في تعزيز المكتسبات والإنجازات التي تحققها الدولة، حيث لطالما شكل استقطاب العقول اللامعة من أنحاء العالم للإقامة والعمل في دولة الإمارات كان ولا يزال جزءاً من استراتيجيتها التنموية، كما أنه مواصلة لنهج وطني يهدف إلى تعزيز حضور دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية.

نموذج شراكة

وتسهم هذه المبادرة النوعيّة في مواكبة التوسّع السريع في المجالات الصحية والهندسية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي في الدولة، لتحقق الدولة نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال المساهمة أو تقاسم الكفاءات الأساسية نحو مستقبل أفضل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز