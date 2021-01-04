«كهرباء دبي» تنظم ورشة عمل حول «ديكاثلون الطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة العمل الدولية الثانية للفرق الجامعية المشاركة في الدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط»، والتي تنظمها الهيئة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية، وستنظم بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي.

وافتتح ورشة العمل، التي تم تنظيمها عبر منصة افتراضية على مدى 3 أيام، معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كما شارك فيها كل من دينا مصطفى، رئيس عمليات الاستدامة في مكتب إكسبو 2020 دبي، والمهندس مجد نعيم فياض، مدير فني في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، إضافة إلى عدد من مسؤولي هيئة كهرباء ومياه دبي.

وهنأ معالي سعيد الطاير الفرق المشاركة في المسابقة على وصولهم لهذه المرحلة، وأثنى على الجهود التي بذلوها في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة انتشار جائحة «كوفيد - 19».

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