النيابة العامة: 100 % التصرّف في قضايا النقض خلال 2019

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

كشف التقرير السنوي للنيابة العامة الاتحادية 2019، عن أن إجمالي عدد القضايا الابتدائية الواردة، بلغ 50 ألفاً و894، والمتصرف فيها 46 ألفاً و742، بنسبة وصلت إلى 92%، فيما سجلت القضايا الاستئنافية ما نسبة 94% بواقع 45369 قضية واردة و42677 متصرف فيها، فيما سجلت قضايا النقض نسبة تصرف بلغت 100%.

مسيرة

وبلغ إجمالي أحكام الإدانة الصادرة خلال الفترة ذاتها 39 ألفاً و494 حكماً بنسبة إدانة وصلت إلى 96% فيما تم إصدار 1377 حكم براءة.

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن النيابة العامة الاتحادية تواصل مسيرتها على درب التطور الحضاري الذي تشهده الدولة في ظل قيادتنا الرشيدة التي تولي تحقيق العدالة وتأكيدها وترسيخ سيادة القانون جل اهتمامها إيماناً منها بأن استقلال القضاء وشفافيته هما الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة الناجزة التي تحفظ للمجتمع استقراره وتقدمه ورقيه.

استراتيجية

وتابع: «لقد تعزّزت إنجازات النيابة العامة في عام 2019 من خلال تحقيق الريادة والتنافسية العالمية في كل ما تؤديه من أعمال وتقدمه من خدمات في إطار الاستراتيجية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتظل في صدارة دول الشرق الأوسط في شفافية نظامها القضائي، وتصدرها المراتب والمؤشرات العالمية في الكفاءة وسيادة القانون». ومن جانبه قال المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، القائم بأعمال المحامي العام الأول: «لقد أسند القانون إلى النيابة العامة الاتحادية اختصاصات بوصفها جزءاً من السلطة القضائية وفقاً للدستور والتشريعات الاتحادية، بالإضافة إلى كونها ممثلة عن المجتمع في صدد الدعوى الجنائية، ومن جانبها آلت النيابة على نفسها تنمية قدراتها وتطوير وسائلها وذلك بمواكبة المستحدثات المتاحة من أجل تحقيق رسالتها المتمثلة في توفير نظام قضائي عادل من خلال تقديم خدمات عدلية وقانونية مبتكرة وتطوير تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون».

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