بدور القاسمي رئيسة للاتحاد الدولي للناشرين

المصدر: الشارقة - البيان

نُصّبت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، في 24 نوفمبر 2020، رئيسة للاتحاد الدولي للناشرين، بدءاً من دورة أعماله المقبلة للعام 2021، وهذه هي المرة الأولى، التي تتولى فيها سيدة عربية رئاسة الاتحاد، منذ تأسيسه في عام 1896، وثاني امرأة على مستوى العالم.

وشكّل اختيار الشيخة بدور القاسمي لهذا المنصب الدولي الرفيع، الذي يعد من أكثر المناصب تأثيراً في قطاع صناعة الكتب والمعرفة، سابقة عربية وعالمية؛ تجسّد جهود الشيخة بدور القاسمي في دعم صناعة النشر والناشرين على المستويين المحلي والعالمي؛ وذلك من خلال سلسلة المبادرات الدولية، التي قادت فيها جهوداً نوعية؛ خدمة لقطاع النشر في مختلف بلدان العالم، كما يعد تكريماً دولياً لمسيرة إمارة الشارقة الثقافية بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

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